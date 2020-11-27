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Devrek Kaymakamı Altay denetimlere katıldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 27.11.2020 17:58 | Son Güncelleme

Devrek Kaymakamı Ümit Altay bizzat kendisinin katıldığı denetimlerle esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.Devrek’teki denetimlere bizzat kendisi katılan Devrek Kaymakamı Ümit Altay koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uymaları konusunda vatandaş ve esnafa uyarılarda bulundu.

Devrek Kaymakamı Altay denetimlere katıldı

Devrek Kaymakamı Ümit Altay bizzat kendisinin katıldığı denetimlerle esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Devrek’teki denetimlere bizzat kendisi katılan Devrek Kaymakamı Ümit Altay koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uymaları konusunda vatandaş ve esnafa uyarılarda bulundu. Kaymakam Altay’a bu denetimlerde emniyet, jandarma, belediye zabıta ve Zonguldak AFGD Şubesi gönüllüleri de eşlik ettiler.
Şehrin cadde, sokak ve meydanlarında denetim yapan Kaymakam Altay ve beraberindekiler, vatandaş ve esnafa maske takmaları, hijyen ve fiziki mesafe kurallarına uymalarını ve belirlenen alanlarda sigara içilmemesi konularında uyarılar da bulundu.

Devrek Kaymakamı Altay denetimlere katıldı

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