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Devrek kaymakamı tekstil işçilerine karanfil hediye etti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 09.03.2020 16:25 | Son Güncelleme

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Devrek Kaymakamı Altay kadın işçilere karanfil hediye etti.Zonguldak’ın Devrek İlçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle Devrek Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organizasyonu gerçekleştirilen etkinlikte Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay tarafından bir tekstil firmasında çalışan yaklaşık 100 kadına karanfil takdiminde bulundu.Devrek’te bir tekstil firmasını ziyaret eden Ümit Altay,” Öncelikle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyorum.

Devrek kaymakamı tekstil işçilerine karanfil hediye etti

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Devrek Kaymakamı Altay kadın işçilere karanfil hediye etti.
Zonguldak’ın Devrek İlçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle Devrek Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organizasyonu gerçekleştirilen etkinlikte Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay tarafından bir tekstil firmasında çalışan yaklaşık 100 kadına karanfil takdiminde bulundu.
Devrek’te bir tekstil firmasını ziyaret eden Ümit Altay,” Öncelikle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyorum. Kadınlarımız her alanda olduğu gibi iş hayatında da büyük başarılara imza atan bireylerdir. Bu günkü ziyaretimiz ise firmanın Pazar günü kapalı olması nedeniyle bir gün gecikmeyle de olsun burada çalışan hanımları ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik edip onlara birer karanfil hediye ederek gönüllerini alalım istedik” diye konuştu.
Kaymakamdan karanfil aklan bayan işçiler ise Altay’a nazik davranışından dolayı teşekkür etiler.

Devrek kaymakamı tekstil işçilerine karanfil hediye etti

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Görkem Eczanesi
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