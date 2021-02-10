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Devrek Kaymakamı uyardı ”Yoğun kar geliyor”

10.02.2021 19:12 | Son Güncelleme:
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Devrek Kaymakamı uyardı ”Yoğun kar geliyor”

Devrek Kaymakamı Ümit Altay beklenen kar yağışı nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu.Zonguldak’ın Devrek İlçesi Kaymakamı Ümit Altay hafta sonu beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulunarak tedbirli olunmasını istedi.Altay yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hafta sonundan itibaren bölgemizde yoğun olarak kar yağışı beklenmektedir.

Devrek Kaymakamı Ümit Altay beklenen kar yağışı nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu.
Zonguldak’ın Devrek İlçesi Kaymakamı Ümit Altay hafta sonu beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulunarak tedbirli olunmasını istedi.
Altay yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hafta sonundan itibaren bölgemizde yoğun olarak kar yağışı beklenmektedir. Diyaliz gibi sürekli tedavi alması gereken kronik hasta ve bakım ihtiyacı olan engelli ve yaşlılarımızın muhtemel enerji kesintileri ve yol kapanmalarında mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri alalım.
Gerekiyorsa bu kişilerin köylerden geçici olarak şehir merkezinde bakılmak üzere getirilmesi veya sağlık kuruluşlarıyla irtibata geçilerek uygun yataklı kurumlara yerleştirilmesini temin edelim. Köylerde ve yüksek kesimlerde ikamet eden veya önümüzdeki hafta dağ evi, köy evi gibi yerlerde kalmayı planlayan vatandaşlarımız yanlarında yeterli miktarda erzak ve yakacak olduğundan emin olarak kalacakları yerde mahrumiyet yaşamamaları için gerekli önlemlerini alsınlar. Lütfen sağlık ve kolluk görevlilerimize yardımcı olalım sağlıklı be huzurlu günler dilerim."

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