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Devrek Kızlay Şubesinden şehit ailelerine ziyaret

ZONGULDAK HABERLERİ  | 26.05.2020 17:33 | Son Güncelleme

Devrek Kızılay Şubesi yetkililer bayramın son günün de şehit ailelerine ziyarette bulundular.Zonguldak’ın Devrek İlçesi Kızılay Şubesi yetkilileri ve gönüllüleri Ramazan Bayramının son gününde şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutlayarak çiçek ve çikolata ikramında bulundular.Koronavirüs tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen ziyaretle ilgili bilgi veren Devrek Türk Kızılay Şubesi Temsilcisi Aydın Çolpa,”Şehitlerimize can borcumuz var.

Devrek Kızılay Şubesi yetkililer bayramın son günün de şehit ailelerine ziyarette bulundular.
Zonguldak’ın Devrek İlçesi Kızılay Şubesi yetkilileri ve gönüllüleri Ramazan Bayramının son gününde şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutlayarak çiçek ve çikolata ikramında bulundular.
Koronavirüs tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen ziyaretle ilgili bilgi veren Devrek Türk Kızılay Şubesi Temsilcisi Aydın Çolpa,”
Şehitlerimize can borcumuz var. Canından can olan evladını vatan uğruna şehit veren ailelerine ise minnet ve diyet borcumuz olduğunu unutmamamız gerekir. Ne yapsak haklarını ödememiz mümkün değil. Evet, evlatlarını geri getiremeyiz, şehit olan evlatları da şehitlikleri karşısında mazhar oldukları nimetleri gördükten sonra geri gelmek istemezler zaten. Biliyoruz evlatlarının yerini doldurmamız mümkün değil ancak, bizlerde Devrek Türk Kızılay Şubesi olarak kardeşleri, evlatları olarak hem ilçemizde ki şehitlerimizin kabirlerini hem de ailelerini ziyaret ederek Kur’an-ı Kerim okuduk ve dualara ettik şehitlerimizin şefaatini ve şahitliğini istedik. Anne ve babaların dualarını aldık ve zaman zaman duygusal anlar yaşadık. Bizler onlardan razıyız rabbim de razı olur inşallah” diye konuştu.

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