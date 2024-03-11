Devrek pazarında Ramazan ayı bereketi yaşanmaya başlandı

Zonguldak’ın en gözde pazarları arasında yer alan Devrek pazarında Ramazan ayının gelmesi nedeniyle hareketlilik yaşanmaya başlandı. Pazartesi günleri kurulan ilçe pazarında vatandaşlar alışveriş yapmak için tezgahlara akın etmeye başladılar.

Geçen yıla kıyasla fiyatların oldukça yüksek olduğunu vurgulayan esnaf Mustafa Kesbiç, "Hurma, kayısı ve kuru üzümdeki fiyatları da adeta tavan yaptı. Yine bu yıl geçen yıla nazaran diğer bakliyat ürünlerinde de hissedilir oranda artışlar mevcut. Vatandaşlar her şeye rağmen rahat bir Ramazan ayı geçirebilmek için imkanlar ölçüsünde alışveriş yapmaya çalışıyorlar” diye konuştu.



