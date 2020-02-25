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Devrek Ticaret ve Sanayi Odasından eğitim programı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 25.02.2020 16:58 | Son Güncelleme

Devrek Ticaret ve Sanayi Odası tarafından işverenlere yönelik eğitim programı düzenlendi.Zonguldak’ın Devrek ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) tarafından işverenlere yönelik “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ile ilgili eğitim programı düzenlendi.TSO toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim programında Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hukukçu Sibel Terzi tarafından davetliler kişisel veri, özel nitelikli veri, veri sorumlusu, veri işleyen ilgili kişi, kişisel verilerin korunması kanunu ve yönetmelikler.

Devrek Ticaret ve Sanayi Odasından eğitim programı

Devrek Ticaret ve Sanayi Odası tarafından işverenlere yönelik eğitim programı düzenlendi.
Zonguldak’ın Devrek ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) tarafından işverenlere yönelik “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ile ilgili eğitim programı düzenlendi.
TSO toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim programında Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hukukçu Sibel Terzi tarafından davetliler kişisel veri, özel nitelikli veri, veri sorumlusu, veri işleyen ilgili kişi, kişisel verilerin korunması kanunu ve yönetmelikler. Kişisel verilerin işlenmesinde temel ilkeler. Kişisel verileri koruma kurulu ve kurumu, cezalar ve yaptırımlar. Kişisel verilerin işlenmesinde süreçler. Başvuru ve şikayet, aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza, kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılması, kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi, kişisel veri envanterinin tutulması ile Verbis’e kayıtlar hakkında bilgiler verildi.

Devrek Ticaret ve Sanayi Odasından eğitim programı

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