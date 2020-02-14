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Devrekani Belediyesi araç parkuru güçlendirildi

KASTAMONU HABERLERİ  | 14.02.2020 14:02 | Son Güncelleme

Devrekani Belediyesi, Devlet Malzeme Ofisinden mini çöp toplama aracı ile vidanjör alarak araç parkurunu güçlendirdi.Devrekani Belediyesi yeni aldığı araçlarla araç parkurunu güçlendirmeye devam ediyor.

Devrekani Belediyesi, Devlet Malzeme Ofisinden mini çöp toplama aracı ile vidanjör alarak araç parkurunu güçlendirdi.
Devrekani Belediyesi yeni aldığı araçlarla araç parkurunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Devlet Malzeme Ofisinden mini çöp toplama aracı ile Vidanjör kuka satın alınarak ilçeye geçirildi. Araçlar, burada bakımdan geçirildikten sonra vatandaşların hizmetine sunuldu.
Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, yaptığı açıklamada, “Kurumlar önünde fotoğraf çekmeyi ve hizmeti ilçemize getirmeyi nasip eden yaradan mevlama şükürler olsun. İlçemize mini çöp toplama aracı ve vidanjör kuka (kombine araç) hayırlı olsun inşallah. Bu hizmetleri ilçemize getirmemizde bize yardımcı olan tüm büyüklerime teşekkür ederim” dedi.

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