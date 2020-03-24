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Devrekani Belediyesi, tüm cadde ve sokakları yıkadı

KASTAMONU HABERLERİ  | 24.03.2020 15:59 | Son Güncelleme

Devrekani Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ana arterler ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerleri yıkadı.Sabah saatlerinden itibaren şehrin ana arterlerini ve halkın yoğun olarak kullandığı önemli noktaları yıkayan Devrekani Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sonrasında yıkadıkları yerlerde dezenfekte çalışmaları yaptı.Çalışmaları yerinde incelemeyen Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Sağlık Bakanlığının açıklamasıyla birlikte yoğun bir şekilde çalışmalara başladıklarını ve halkın yoğun olarak kullandığı yerleri dezenfekte ettiklerini söyledi.

Devrekani Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ana arterler ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerleri yıkadı.
Sabah saatlerinden itibaren şehrin ana arterlerini ve halkın yoğun olarak kullandığı önemli noktaları yıkayan Devrekani Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sonrasında yıkadıkları yerlerde dezenfekte çalışmaları yaptı.
Çalışmaları yerinde incelemeyen Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Sağlık Bakanlığının açıklamasıyla birlikte yoğun bir şekilde çalışmalara başladıklarını ve halkın yoğun olarak kullandığı yerleri dezenfekte ettiklerini söyledi. Ekiplerin gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten ve tüm ekip arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Altıkulaç, çalışmaların hiç durmadan devam edeceğini ve Devrekani halkının içinin bu süreçte rahat olmasını istedi.
Devrekani’nin her noktasında ve vatandaşların yoğun olarak kullandıkları yerlerde yıkama ve dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Başkan Altıkulaç, “Yaptığımız çalışmalarda halkımızın sağlığına zarar vermeyecek şekilde özel solüsyon kullandık. Tazyik kullanmadan da sokak ve caddelerimizi yıkadık. Alınması gereken tüm tedbirleri belediyemiz olarak alıyoruz. Özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sokaklara çıkmamasını istiyoruz. Ayrıca kendi sağlığımız içinde vatandaşlarımızın evde kalmalarını istiyoruz. İnşallah bu süreci halkımızın desteği ve duyarlılığıyla hep birlikte atlatacağız” diye konuştu.

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