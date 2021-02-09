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Devrekani Belediyesinden ’Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ etkinliği

09.02.2021 15:25 | Son Güncelleme:
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Devrekani Belediyesinden ’Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ etkinliği

Devrekani Kaymakamlığı ile Devrekani Belediyesi, 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe yılı olarak ilan edilmesi üzerine Ankara’ya gezi ve konferans etkinliği düzenleyecek.Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Devrekani Kaymakamlığı ile birlikte 2021 yılının ’İstiklal Marşı’ ayrıca ’Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ olarak ilan edilmesi üzerine bir dizi etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Etkinliklerimiz periyodik olarak düzenlenecek olup, 2 günden oluşacaktır.

Devrekani Kaymakamlığı ile Devrekani Belediyesi, 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe yılı olarak ilan edilmesi üzerine Ankara’ya gezi ve konferans etkinliği düzenleyecek.
Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Devrekani Kaymakamlığı ile birlikte 2021 yılının ’İstiklal Marşı’ ayrıca ’Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ olarak ilan edilmesi üzerine bir dizi etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Etkinliklerimiz periyodik olarak düzenlenecek olup, 2 günden oluşacaktır. İlk gününde ilçemiz Gençlik Merkezinde konferans düzenlenecek, ertesi gün ise konferansa katılan halkımızla birlikte Ankara’ya gezi düzenlenecek, Gezide Anıtkabir, eski meclis binası, Tacettin Dergahı ve Millet Kütüphanesi ziyaret edilecektir. Katılmak isteyen hemşerilerimizin Devrekani Belediyemize müracaatları önemle rica olunur" dedi.
Etkinliğe katılmak isteyenlerin Devrekani Belediye Başkanlığına müracaat etmelerini isteyen Başkan Engin Altıkulaç, “Etkinliğe katılmak isteyen ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerimiz, bağlı oldukları okullarına müracaat edeceklerdir. Konferans ve gezilerimiz, Mart ayından itibaren başlayacaktır. Müracaatlarımız bugün itibariyle başlamıştır. Müracaat yeri olarak vatandaşlarımız Devrekani Belediye Başkanlığı hizmet binası sekreterlik birimine edebilirler” diye konuştu.

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