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Devrekani’da aşı olmak isteyenlere araç tahsis edildi

04.02.2021 09:15 | Son Güncelleme:
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Devrekani Belediyesi, ilçede aşı olmak isteyen fakat ulaşımda sorun yaşayanlar için araç tahsis etti.Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan aşılama çalışmaları tüm yurtta olduğu gibi Kastamonu’da da tüm hızıyla devam ediyor.

Devrekani Belediyesi, ilçede aşı olmak isteyen fakat ulaşımda sorun yaşayanlar için araç tahsis etti.
Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan aşılama çalışmaları tüm yurtta olduğu gibi Kastamonu’da da tüm hızıyla devam ediyor. Korona virüs salgını ile mücadelede aşılama çalışmaları kapsamında Devrekani Belediyesi, aşı olmak isteyen vatandaşlar için araç tahsis ettiğini açıkladı. Aşı olmak isteyenler için araç tahsis ettiklerini belirten Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Her konuda olduğu gibi korona aşısı ile ilgili hastanede aşı olmak isteyen ama ulaşımda güçlük çeken her bir Devrekanili hemşehrimizin bir telefon kadar yakınındayız. Aile hekimlerine veya ilçe hastanemize aşı olmak için gitmek isteyip de araç bulamayan tüm hemşerilerimiz bizi arayabilirler” dedi.

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