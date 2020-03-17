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Devrekani’de dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 17.03.2020 16:19 | Son Güncelleme

Devrekani Belediyesi ekipleri, ilçede bulunan kamu kurumları, okul ve servisler gibi her yer belediye ekiplerince dezenfekte ediyor.Devrekani Belediyesi, yeni tip Korona Virüs tedbirleri kapsamında ilçede dezenfekte çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Devrekani Belediyesi ekipleri, ilçede bulunan kamu kurumları, okul ve servisler gibi her yer belediye ekiplerince dezenfekte ediyor.
Devrekani Belediyesi, yeni tip Korona Virüs tedbirleri kapsamında ilçede dezenfekte çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda belediye ekiplerince ilçede bulunan kamu kurumları ve okullar, okul servisleri, halk otobüsleri gibi her türlü alanlar dezenfekte ediliyor. Ekipler, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı korozif, kanserojen ve genlere zarar vermeyen, cildi, gözleri tahrip etmeyen maddelerle, özel giysisi, maskesi ve eldiveni giyerek püskürtme cihazıyla dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin cadde ve sokaklarında da çalışma yapan ekipler, son olarak yolcu taşımacılığı yapan servisleri dezenfekte etmeye başladı.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Küresel boyutta tehlike oluşturan Korona Virüs önlemleri kapsamında Devrekani Belediye Başkanlığınca toplu kullanım alanları, Belediye hizmet binaları, Belediye toplu taşıma araçları, Otogar, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Özel İdare Binası gibi alanları profesyonel ekiplerce dezenfekte edildi. Halkımızın sağlıklı bir ortamda hayatına devam edebilmesi için dezenfekte işlemlerimizi sürdüreceğiz. Okul ve Camiler gibi toplu kullanım alanlarının da dezenfekte çalışmalarına devam edeceğiz” dedi.

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