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Devrekani’de Yerel Eylem Planı toplantısı yapıldı

KASTAMONU HABERLERİ  | 08.06.2020 19:11 | Son Güncelleme

Devrekani Yerel Eylem Grubu, Yerel Kalkınma Stratejisi Bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Kastamonu’nun da içinde yer aldığı 12 ilde uygulanan proje kapsamında faaliyetlerini sürdüren Devrekani Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından hazırlanan ve değerlendirme kurulu tarafından 91.92 puanla Türkiye 2.’si olarak seçilen Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) Projesi’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.Devrekani Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Dr.

Devrekani’de Yerel Eylem Planı toplantısı yapıldı

Devrekani Yerel Eylem Grubu, Yerel Kalkınma Stratejisi Bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Kastamonu’nun da içinde yer aldığı 12 ilde uygulanan proje kapsamında faaliyetlerini sürdüren Devrekani Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından hazırlanan ve değerlendirme kurulu tarafından 91.92 puanla Türkiye 2.’si olarak seçilen Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) Projesi’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Devrekani Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Dr. Gül Banu Çiçek Bideci, Devrekani’de Kırsal Kalkınmaya farklı bir boyut kazandıracağına inandığı Yerel Kalkınma Stratejisini (YKS) tanıttı. Ayrıca, proje sürecinde dernekte faaliyetini sürdürecek Ar-Ge Birimi, Basın Birimi, Sosyal Proje Birimi ve Kadın Platformu’nun sahada gerçekleştireceği çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Proje tanıtım toplantısına Devrekani İlçe Kaymakamı Yücel Erdem, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Eseceli, TKDK İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu, TKDK Uzmanı Derya Yavuz Salci, Devrekani TOBB MYO Müdürü Dr. Hüseyin Serkan Erol, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Can Doğan Vurdu, Neslihan Kaya, Orhan İshakbeyoğlu, Özcan Gazioğlu, Gülcan Daldaban, Ünal Veyisoğlu ve Yüksel Aydın Şatır katılım gösterdi.

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