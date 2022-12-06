YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Devrekli kadın muhtarlar Aydın’da ilçeyi temsil ettiler

Devrekli kadın muhtarlar Aydın’da ilçeyi temsil ettiler

06.12.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devrekli kadın muhtarlar Aydın’da ilçeyi temsil etmenin gururunu yaşadılar.

Devrekli kadın muhtarlar Aydın’da ilçeyi temsil ettiler

5 Aralık kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 88. yılı nedeniyle Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği ve Aydın Valiliğinin ortaklaşa olarak organize ettiği programda kadın muhtarlar bir araya geldiler.

Aydın valiliği ve derneğin katkılarıyla düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren Devrek İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Necla Esen Ak,” 5 Aralık kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 88. yılı nedeniyle Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği ve Aydın Valiliğinin ortaklaşa olarak organize ettiği programda Devrek Müfettişler Köyü Muhtarı Şengül Geldi ile birlikte Türkiye’nin dört bir tarafından gelen hanım muhtarların arasında ilçemizi temsil etmenin haklı gurunu yaşadık.
Gerçekleştirilen programda kadının devlet yönetimindeki yerinin tarihçesi ile ilgili sayıştaya katıldık ve ardından da Türkiye’nin ilk kadın muhtarı olan Gül Esin hanımefendinin mezarına ziyarette bulunduk. Aydın valimize ilçemizin simgesi olan ve Devrek Belediyesi tarafından hazırlanan Devrek Bastonunu hediye ettik.

Programa bizleri en iyi şekilde ağırlayan Aydın Valiliğine, Zonguldak Valiliğine, Devrek Belediyesine ve Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği yetkililerine teşekkür ediyoruz “ diye konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobil 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı, mahalleli bariyer istediOtomobil 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı, mahalleli bariyer istedi
Kütahya’da yapımı tamamlanan Namık Kemal Parkı hizmete sunulduKütahya’da yapımı tamamlanan Namık Kemal Parkı hizmete sunuldu
Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın öldüKütahya'da otomobilin çarptığı kadın öldü
Anahtar Kelimeler:
Muhtar Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 6 Aralık Salı

İmsak
06:36
Sabah
08:03
Öğle
13:04
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:18
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.