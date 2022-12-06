Devrekli kadın muhtarlar Aydın’da ilçeyi temsil ettiler

5 Aralık kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 88. yılı nedeniyle Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği ve Aydın Valiliğinin ortaklaşa olarak organize ettiği programda kadın muhtarlar bir araya geldiler.

Aydın valiliği ve derneğin katkılarıyla düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren Devrek İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Necla Esen Ak,” 5 Aralık kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 88. yılı nedeniyle Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği ve Aydın Valiliğinin ortaklaşa olarak organize ettiği programda Devrek Müfettişler Köyü Muhtarı Şengül Geldi ile birlikte Türkiye’nin dört bir tarafından gelen hanım muhtarların arasında ilçemizi temsil etmenin haklı gurunu yaşadık.

Gerçekleştirilen programda kadının devlet yönetimindeki yerinin tarihçesi ile ilgili sayıştaya katıldık ve ardından da Türkiye’nin ilk kadın muhtarı olan Gül Esin hanımefendinin mezarına ziyarette bulunduk. Aydın valimize ilçemizin simgesi olan ve Devrek Belediyesi tarafından hazırlanan Devrek Bastonunu hediye ettik.

Programa bizleri en iyi şekilde ağırlayan Aydın Valiliğine, Zonguldak Valiliğine, Devrek Belediyesine ve Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği yetkililerine teşekkür ediyoruz “ diye konuştu.



