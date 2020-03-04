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Devrekli Kaymakam Cinbir’in acı günü

ZONGULDAK HABERLERİ  | 04.03.2020 18:06 | Son Güncelleme

Devrekli Kaymakam Şevket Cinbir annesini kaybetti.İzmit Kaymakamı Devrekli Şevket Cinbir annesi Hatice Cinbir’i (85) kaybetti.

Devrekli Kaymakam Cinbir’in acı günü

Devrekli Kaymakam Şevket Cinbir annesini kaybetti.
İzmit Kaymakamı Devrekli Şevket Cinbir annesi Hatice Cinbir’i (85) kaybetti. Uzun zamandan bu yana rahatsız olan Hatice Cinbir Devrek’in Mahmutoğlu Köyü Cinbir Mahallesinde aile kabristanında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Düzenlenen cenaze programa; Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Düzce Valisi Zilküf Dağlı, Zonguldak AK Parti Eski Milletvekili Özcan Ulupınar, Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay’ın yanı sıra belediye başkanları, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı

Devrekli Kaymakam Cinbir’in acı günü

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Müge Eczanesi
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Gülden Eczanesi
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