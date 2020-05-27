YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Devrekli Kore Gazisi son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Devrekli Kore Gazisi son yolculuğuna dualarla uğurlandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 27.05.2020 15:34 | Son Güncelleme

Devrek’in son Kore Gazisi dualarla ebediyete uğurlandı.Zonguldak’ın Devrek ilçesinde ikamet eden son Kore Gazisi Muharrem Akça(89) düzenlenen cenaze namazının ardından ebediyete uğurlandı.

Devrekli Kore Gazisi son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Devrek’in son Kore Gazisi dualarla ebediyete uğurlandı.
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde ikamet eden son Kore Gazisi Muharrem Akça(89) düzenlenen cenaze namazının ardından ebediyete uğurlandı. 89 yaşında ki Akça’nın cenazesi Devrek’e bağlı Pınarönü Köyü Kuzluoğlu Mahallesi kabristanında düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında askeri tören düzenlenmezken, organize edilen cenaze merasimine; Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay, Garnizon Komutanı Asteğmen Ramazan Göçer, Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Devrek İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Teğmen Murat Yıldırım’ın yanı sıra diğer askeri erkan, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Devrekli Kore Gazisi son yolculuğuna dualarla uğurlandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bu konuda oldukça iyiyim' 'Bu konuda oldukça iyiyim'
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Kaçak keklik avı yapan 6 kişiye 10 bin TL ceza

Kaçak keklik avı yapan 6 kişiye 10 bin TL ceza

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

Sokaktaki can dostlar emin ellerde

Sokaktaki can dostlar emin ellerde

Nazilli’de 2 asırlık gelenek sürüyor

Nazilli’de 2 asırlık gelenek sürüyor

Zonguldak Namaz Vakitleri 27 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:22
Sabah
05:17
Öğle
12:55
İkindi
16:54
Akşam
20:23
Yatsı
22:09

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

Bozkurt Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler ekim yapıyor

Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler ekim yapıyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ereğli’de PTT önünde şifre kuyruğu

Ereğli’de PTT önünde şifre kuyruğu

CHP Alaplı'da 1974'lü yılları anımsattı

CHP Alaplı'da 1974'lü yılları anımsattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.