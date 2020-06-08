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Devrekli öğrenci katıldığı yarışmada Türkiye ikincisi oldu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 08.06.2020 15:25 | Son Güncelleme

Devrekli lise öğrencisi girdiği yarışmada Türkiye ikinciliğini elde etti.Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bulunan Sabahat- Cemil Ulupınar Fen lisesi 11\A Sosyal Sınıf Öğrencisi Buse Kaba E- Kitap Oryantiring Kitap Okuma Müsabakasında ikinciliği elde ederek okuluna derece ile dönmenin gururunu yaşadı.Türkiye genelinde online olarak gerçekleştirilen yarışmada “Dede Korkut Hikayeleri” kitabını başarışı bir şekilde okuyan Kaba jüri tarafından yapılan değerlendirmelerde Türkiye ikinciliğini elde etmenin haklı gururunu yaşarken, Sabahat- Cemil- Ulupınar Fen Lisesi Müdürü Turgay Kırgil ise,” Okulumuzun öğrencisi Buse Kaba ile gurur duyuyor, öğrencimizin başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu

Devrekli öğrenci katıldığı yarışmada Türkiye ikincisi oldu

Devrekli lise öğrencisi girdiği yarışmada Türkiye ikinciliğini elde etti.
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bulunan Sabahat- Cemil Ulupınar Fen lisesi 11\A Sosyal Sınıf Öğrencisi Buse Kaba E- Kitap Oryantiring Kitap Okuma Müsabakasında ikinciliği elde ederek okuluna derece ile dönmenin gururunu yaşadı.
Türkiye genelinde online olarak gerçekleştirilen yarışmada “Dede Korkut Hikayeleri” kitabını başarışı bir şekilde okuyan Kaba jüri tarafından yapılan değerlendirmelerde Türkiye ikinciliğini elde etmenin haklı gururunu yaşarken, Sabahat- Cemil- Ulupınar Fen Lisesi Müdürü Turgay Kırgil ise,” Okulumuzun öğrencisi Buse Kaba ile gurur duyuyor, öğrencimizin başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu

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