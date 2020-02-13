YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Devrekli Şair Anadol düzenlenen törenle anıldı.

Devrekli Şair Anadol düzenlenen törenle anıldı.

ZONGULDAK HABERLERİ  | 13.02.2020 16:33 | Son Güncelleme

Devrekli Şair Güzin Anadol düzenlenen törenle anıldı.Devrekli Şair Güzin Anadol ölümünün 15.

Devrekli Şair Anadol düzenlenen törenle anıldı.

Devrekli Şair Güzin Anadol düzenlenen törenle anıldı.
Devrekli Şair Güzin Anadol ölümünün 15. Yıldönümünde Devrek Cumhuriyet Alanında düzenlenen törenle anıldı.
Devrek Rüştü Onur Sanat ve Kültür Derneği (ROSAK) tarafından düzenlenen anma etkinliğine, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve sanatseverler katıldı.
Tören Müfide Güzin Anadol’un Devrek Cumhuriyet Alanı’nda bulunan büstüne çelenklerin konulmasının ardından başladı. Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler, bilim, sanat ve kültür insanları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Törende bir konuşma Rüştü Onur Sanat ve Kültür Derneği (ROSAK) Başkanı İbrahim Tığ, “Rüştü Onur gibi bir önemli şair-yazarımız da Müfide Güzin Anadol’dur. Devrek’in adının duyurulması, Türk edebiyatında söz edilmesini sağlayan hemşerilerimizle her zaman övünüyoruz" dedi.
Devrekli şair-yazar Müfide Güzin Anadol’u ölümünün 15.yılında saygıyla andıklarını ve Şubat ayının bir çok yazar, sanatçı ve aydının yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Devrekli Şair Anadol düzenlenen törenle anıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Çiğli Belediyesinden 10 binlik rekor

Çiğli Belediyesinden 10 binlik rekor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Zonguldak Namaz Vakitleri 13 Şubat Perşembe

İmsak
06:19
Sabah
07:45
Öğle
13:12
İkindi
16:02
Akşam
18:29
Yatsı
19:50

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Derman Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yazıcıoğlu Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

“Yardımcı aranıyor” Kdz. Ereğli ile buluşuyor

“Yardımcı aranıyor” Kdz. Ereğli ile buluşuyor

"Zonguldak Yöresinde Yaşayan İnsan Hazineleri" basına tanıtıldı

"Zonguldak Yöresinde Yaşayan İnsan Hazineleri" basına tanıtıldı

Asker kardan adam ilgi odağı oldu

Asker kardan adam ilgi odağı oldu

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Gazeteci İbrahim Tığ, Mesleğinde 26 Yılı Geride Bıraktı

Gazeteci İbrahim Tığ, Mesleğinde 26 Yılı Geride Bıraktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.