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Başkan Bozkurt, "Nerede Devrekli varsa emrindeyim"

ZONGULDAK HABERLERİ  | 02.03.2020 12:37 | Son Güncelleme

Avrupa Devrekliler Derneği 3’üncü olağan kongresini DİTİB Merkez Camii’de yaptı.

Avrupa Devrekliler Derneği 3’üncü olağan kongresini DİTİB Merkez Camii’de yaptı. Kongreye konuk olan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ise yeni yönetime başarılar dileyerek "Nerede Devrekli varsa emrindeyim" diye konuştu.
Kongrenin divan heyeti Erol Yukarıbaş, Cevdet Koymalı ve Dursun Döngel’den oluştu. Faaliyet ve mali raporların okunmasından sonra yeni yönetim seçildi. Yeni yönetime Ufuk Saraç’ın Başkanlığında; Mustafa Yağcı Vedat Karagülle, Metin Göktepe, Mevlüd Özcan, Aytekin Gözsöz, Ramazan Topal, Özkan Yağcı, Yüksel Pekmezci,Cihan Bayram, Ayhan Karaustaoğlu, Yüksel Kafalı seçildi.
Kongrenin konuğu Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğe dikkat çekti. Yeni yönetime de başarılar dileyen Başkan Bozkurt, "Nerede Devrekli varsa emrindeyim. Birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Yeni yönetimi kutluyorum, başarılar diliyorum. Önceki dönem görev yapanlara da teşekkür ediyorum" dedi.
Başkanlığa seçilen Ufuk Saraç, kendini seçen herkese teşekkürlerini belirtti. Saraç, "Birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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