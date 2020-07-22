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Devrekliler veda yemeğinde Turan’ı yalnız bırakmadılar

ZONGULDAK HABERLERİ  | 22.07.2020 13:11 | Son Güncelleme

Devrek’te uzun yıllardan bu yana Milli Eğitlim Müdürü olarak görev yapan Abdullah Turan için düzenlenen veda yemeğinde Devrekliler bir araya geldiler.Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yaklaşık 15 yıldan bu yana Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan ve tayinin Kastamonu’nun Hanönü İlçesine çıkması nedeniyle düzenlenen veda yemeğinde mesai arkadaşları ve Devrekliler Turan’ı yalnız bırakmadılar.Devrek Karasu Restaurant’ta düzenlenen veda yemeğinde Abdullah Turan için bir araya gelen protokol üyeleri, mesai arkadaşları ve Devrekli vatandaşlar sosyal mesafe kuralları çerçevesinde Turan’ı yeni görev yerine uğurlarken, zaman zaman duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.Yaklaşık 15 yıldan bu yana Devrek’te Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptığını belirten Abdullah Turan,” Evet şimdi veda zamanı.

Devrek’te uzun yıllardan bu yana Milli Eğitlim Müdürü olarak görev yapan Abdullah Turan için düzenlenen veda yemeğinde Devrekliler bir araya geldiler.
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yaklaşık 15 yıldan bu yana Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan ve tayinin Kastamonu’nun Hanönü İlçesine çıkması nedeniyle düzenlenen veda yemeğinde mesai arkadaşları ve Devrekliler Turan’ı yalnız bırakmadılar.
Devrek Karasu Restaurant’ta düzenlenen veda yemeğinde Abdullah Turan için bir araya gelen protokol üyeleri, mesai arkadaşları ve Devrekli vatandaşlar sosyal mesafe kuralları çerçevesinde Turan’ı yeni görev yerine uğurlarken, zaman zaman duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.
Yaklaşık 15 yıldan bu yana Devrek’te Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptığını belirten Abdullah Turan,” Evet şimdi veda zamanı. Her şeyin bir sonu olduğu gibi benim de Devrek’te ki görevimin sonu geldi çattı ama beni Devrek’ten koparamazsınız çünkü benim bir yarım Devrekli dolayısıyla da Devrek ve ben bir bütünüz. İlçede görev yaptığım süre içerisinde en iyisini ve en doğrusunu yaptığıma inanıyorum. Görev alanımda hiç kimseye özel davranmadım ve bürokrasi nasıl işlemesi gerekiyorsa bende görevimi o şekilde ifa etmeye çalıştım ben o konuda vicdanen rahatım. Devrek’ten ve Devreklilerden her zaman övgü gördüm lütfen varsa haklarınızı helal edin yine varsa benimde hakkım sizlere helal olsun “ diye konuştu.
Devrek Kaymakamı Ümit Altay ise,” Abdullah Turan ile yaklaşık bir yıllık bir mesaimiz oldu. Bu bir yıllık mesaimiz içerisinde birlikte uyum içerisinde çalıştığımıza inanıyorum. Özellikle de Covit-19 döneminde kendisine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdi. Hanönü iyi ve deneyimli bir bürokrata sahip oldu kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.
Düzenlenen veda yemeğine; Devrek Kaymakamı Ümit Altay, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’un yanı sıra daire müdürleri, mesai arkadaşları, siyasi parti temsilcileri ve yüzlerce Devrekli katılırken,Devrek Kaymakamı Ümit Altay ve Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Turan’a günün anısına çeşitli, hediye takdiminde bulundular.

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