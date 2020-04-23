YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Devrek’te 23 Nisan Bayramı programı

Devrek’te 23 Nisan Bayramı programı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 23.04.2020 10:07 | Son Güncelleme

Devrek’te 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen sade bir törenle kutlandı.Zonguldak’ın Devrek İlçesinde 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen sade bir törenle kutlandı.Cumhuriyet Alanında düzenlenen Törene; Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay’ın yanı sıra diğer protokol üyeleri de hazır bulunurken, törende korona virüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi gözlerden kaçmadı.

Devrek’te 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen sade bir törenle kutlandı.
Zonguldak’ın Devrek İlçesinde 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen sade bir törenle kutlandı.
Cumhuriyet Alanında düzenlenen Törene; Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay’ın yanı sıra diğer protokol üyeleri de hazır bulunurken, törende korona virüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi gözlerden kaçmadı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan’ın Atatürk Anıtına çelenk sunumundan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından tören sona erdi.
Törenin ardından Devrek merkez ve köylerde isimleri daha önce tespit edilen 23 Nisan doğumlu öğrenciler protokol tarafından evlerinde ziyaret edilerek doğum günleri kutlandı ve kendilerine çeşitli hediye takdiminde bulunuldu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp... Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp...
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya’da ’Türkiye Güven Huzur’ uygulaması

Malatya’da ’Türkiye Güven Huzur’ uygulaması

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Rusya'dan getirilen 188 Türk vatandaşı Kastamonu'da yurda yerleştirildi

Rusya'dan getirilen 188 Türk vatandaşı Kastamonu'da yurda yerleştirildi

Adana’da yabancı uyruklu şahsın yaşadığı evde yangın çıktı

Adana’da yabancı uyruklu şahsın yaşadığı evde yangın çıktı

Reyhanlı’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Reyhanlı’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Zonguldak Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:18
Sabah
05:54
Öğle
12:56
İkindi
16:44
Akşam
19:49
Yatsı
21:18

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Bozkurt Eczanesi
Merkez
Elif Ata Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

İşadamlarından aşevine sefer tası desteği

İşadamlarından aşevine sefer tası desteği

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

65 yaş üstü tek başına yaşayan kişiler tespit ediliyor

65 yaş üstü tek başına yaşayan kişiler tespit ediliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.