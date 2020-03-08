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Devrek’te 8 Mart’ta şehit anneleri unutulmadı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 08.03.2020 15:02 | Son Güncelleme

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Devrekli şehit annelerine yönelik yemek programı düzenlendi.Zonguldak’ın Devrek İlçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle Devrek Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organizasyonu gerçekleştirilen yemek programında yaşayan şehit anneleri unutulmadı.Devrek Öğretmenevinde gerçekleştirilen yemeğe bizzat iştirak eden Kaymakam Vekili Ümit Altay,” Öncelikle şehit annelerimizin ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyorum.

Devrek’te 8 Mart’ta şehit anneleri unutulmadı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Devrekli şehit annelerine yönelik yemek programı düzenlendi.
Zonguldak’ın Devrek İlçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle Devrek Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organizasyonu gerçekleştirilen yemek programında yaşayan şehit anneleri unutulmadı.
Devrek Öğretmenevinde gerçekleştirilen yemeğe bizzat iştirak eden Kaymakam Vekili Ümit Altay,” Öncelikle şehit annelerimizin ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyorum. Bizleri kırmayarak düzenlediğimiz yemeğe katılarak bizleri onurlandırdığınız hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Ümit Altay yemeğe katılan şehit annelerine bu özel gün nedeniyle karanfil takdiminde bulundu.

Devrek’te 8 Mart’ta şehit anneleri unutulmadı

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İmsak
05:44
Sabah
07:09
Öğle
13:09
İkindi
16:22
Akşam
18:58
Yatsı
20:18

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Çağalı Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Çavuşoğlu Eczanesi
Alapli
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