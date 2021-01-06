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Devrek’te AFAD gönüllülerinden denetim

ZONGULDAK HABERLERİ  | 06.01.2021 17:06 | Son Güncelleme

AFGD Zonguldak Şubesi AFAD Gönüllüleri Devrek’te yaptığı denetimlerde toplam 392 kişinin maske kontrolü, HES kodu ve Ateş sorgulaması yapılarak vatandaş maske ve mesafe hakkında bilgilendirilirken, 6 kişiye de HES kodu aldırıldı.Ekipler Devrek’te yapılan denetimlerde, toplam 392 kişinin maske kontrolü, HES kodu ve ateş sorgulaması yapılarak vatandaş maske ve mesafe hakkında bilgilendirildi ve 6 kişiye de HES kodu aldırıldı.

Devrek’te AFAD gönüllülerinden denetim

AFGD Zonguldak Şubesi AFAD Gönüllüleri Devrek’te yaptığı denetimlerde toplam 392 kişinin maske kontrolü, HES kodu ve Ateş sorgulaması yapılarak vatandaş maske ve mesafe hakkında bilgilendirilirken, 6 kişiye de HES kodu aldırıldı.
Ekipler Devrek’te yapılan denetimlerde, toplam 392 kişinin maske kontrolü, HES kodu ve ateş sorgulaması yapılarak vatandaş maske ve mesafe hakkında bilgilendirildi ve 6 kişiye de HES kodu aldırıldı. Otobüslerde ise çift maske takılması hakkında bilgi verildi. Otobüs kontrol formu ile otobüslerin dezenfekte ve koltuk oturma mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrolleri yapan ekipler, ticari taksilerde yolcu sayısı kuralına ve maske ve mesafe kurallarına uyulması konusu ile araçlarda maske takmayanlara uyarılarda bulunarak maske takılmasının her koşulda önemi anlatıldı.

Devrek’te AFAD gönüllülerinden denetim

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