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Devrek’te alışveriş stantları açılıyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 22.06.2020 15:42 | Son Güncelleme

Devrek Belediyesi tarafından her kurulan alışveriş stantlarının montajlarına başlandıZonguldak’ın Devrek İlçesinde her yıl belediye tarafından hayata geçirilen ve ilçenin Karşıyaka Mahallesine kurulan alışıveriş stantlarının montajlarına başlandı.Bu yıl sadece 150 adet standın montajlarının devam ettiğini, belirten Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt,” Belediye tarafından yıllardır gelenek haline getirilen ve hayata geçtiği zaman bölgenin cazibe merkezi haline gelen alışveriş stantlarının montajlarına ekiplerimiz aralıksız olarak devam ediyorlar.

Devrek’te alışveriş stantları açılıyor

Devrek Belediyesi tarafından her kurulan alışveriş stantlarının montajlarına başlandı
Zonguldak’ın Devrek İlçesinde her yıl belediye tarafından hayata geçirilen ve ilçenin Karşıyaka Mahallesine kurulan alışıveriş stantlarının montajlarına başlandı.
Bu yıl sadece 150 adet standın montajlarının devam ettiğini, belirten Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt,” Belediye tarafından yıllardır gelenek haline getirilen ve hayata geçtiği zaman bölgenin cazibe merkezi haline gelen alışveriş stantlarının montajlarına ekiplerimiz aralıksız olarak devam ediyorlar. Yalnız bu yıl bir farkla hayata geçireceğimiz stantlarımızda Covit-19 nedeniyle yiyecek ve içeceklere bu etkinlikte yer vermeyeceğiz. Koronavirüs nedeniyle giriş ve çıkışlar belediyemiz tarafından oluşturulacak ekiplerimiz tarafından maske ve hijyen kuralları sürekli denetlenecektir. Şu ana kadar ilçemizi virüs süresince çok iyi yönettiğimize inanıyorum. Birçok il ve ilçede vakalara rastlanırken, bizim ilçemizde her hangi bir virüs vakasına rastlanmamış, bu da belediyemizin titiz çalışmalarından dolayı oluşabilecek vakaların önüne geçilmiş olmasından kaynaklanmıştır.
Bize virüs nedenliye alışveriş stantlarının açılması ile ilgili bazı gruplardan tepkiler yağıyor. Ya kardeşim çarşıdaki mağazalar neyse buradaki stantlarda o dur. Kimse öküz altında buzağı aramasın. Bazı basın yayın organlarında güya kendileri gazeteciymiş belediyenin yaptıkları çalışmaları sürekli eleştiriyorlar. Bir yağmur yağsa ve bu yağmurdan oluşan bir gölet oluşsa bizi topa tutuyorlar. Ben 15 aylık belediye başkanıyım Ben mi yaptım bu alt yapıyı. Son haftalarda yurt genelinde yağmur beklenilenin üzerinde gerçekleşti ve birçok il ve ilçede sel ve su baskınları meydana geldi. Çok şükür bu süreç içinde ilçemizde ne bir sel ne de bir su baskını meydana geldi ve hiçbir vatandaşımızdan bu konuda şikayet almadık. Dediğim gibi bizim çalışmalarımızı tırpanlamak isteyenler var. Yağmur sonrasında az bir su birikintisi meydana gelmiş sokağın birisinde burada güya olta ile balık tutuyorlar. Çocuğa gösterseniz bu olayı gülüp geçer sokakta balık olur mu? Ama bizim çalışmalarımıza asla engel olamayacaklar ve biz hizmetlerimize kesintisiz devam edeceğiz” diye konuştu

Devrek’te alışveriş stantları açılıyor

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