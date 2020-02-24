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Devrek’te belediye sokakları renklendiriyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 24.02.2020 17:36 | Son Güncelleme

Devrek Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde sokaklar renklenmeye başladı.Zonguldak’ın Devrek İlçesinde belediye tarafından çalışmalarda ilçenin bazı sokakları renklenmeye başladı.

Devrek’te belediye sokakları renklendiriyor

Devrek Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde sokaklar renklenmeye başladı.
Zonguldak’ın Devrek İlçesinde belediye tarafından çalışmalarda ilçenin bazı sokakları renklenmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanan Karşıyaka Mahallesi Mezarlıkbaşı Sokak’ta bulunan duvarda görsel tasarım çalışmaları yapıldı. Devrek Belediyesinin kent estetiğine yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu bağlamda Mezarlıkbaşı Sokakta boş halde bulunan duvar, Devrek Belediyesine bağlı ekipler tarafından çeşitli görsel tasarım çalışmaları yapılarak renkli bir görünüme kavuştu. Duvar tasarım çalışmalarında Devrek’i anlatan figürlerin yanında sosyal içerikli mesaj da verilerek “Nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak” dendi. Kentsel tasarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen görsel resim ve boyama çalışmalarıyla birlikte sokak rengârenk olurken, duvar resmi çalışmaları mahalle sakinleri tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

Devrek’te belediye sokakları renklendiriyor

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