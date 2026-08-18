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Daha 17 için yola çıkmıştı! Ünlü oyuncu Umut Oğuz’un kardeşi yoğun bakımda

Söke-Milas karayolunda bu sabah yolcu otobüsünün TIR’a çarpışması sonucu feci bir kaza yaşandı. Meydana gelen kazada çok sayıda yolcu yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar arasında ünlü oyuncu Umut Oğuz’un da kardeşi Okan Oğuz’un da olduğu öğrenildi.

Daha 17 için yola çıkmıştı! Ünlü oyuncu Umut Oğuz’un kardeşi yoğun bakımda
Öznur Yaslı İkier

Söke-Milas karayolunda bu sabah yolcu otobüsünün TIR’a çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi.

Feci kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 18 yolcunun yaralandığı açıklandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar arasında ünlü oyuncu Umut Oğuz’un kardeşi Okan Oğuz’un da olduğu öğrenildi.

Daha 17 için yola çıkmıştı! Ünlü oyuncu Umut Oğuz’un kardeşi yoğun bakımda 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İzmir’de yaşayan Okan Oğuz’un Bodrum’da çekilen “Daha 17” dizisinin drone operatörü olduğu ve bu sabah sete gitmek için otobüse bindiği öğrenildi.

Daha 17 için yola çıkmıştı! Ünlü oyuncu Umut Oğuz’un kardeşi yoğun bakımda 2

Alanya’da oğluyla tatilde olan Umut Oğuz, haberi alır almaz yola çıktı. Vücudunda kırıklar olan Okan Oğuz’un ameliyat öncesi yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

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Umut Oğuz Daha 17 dizisi
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