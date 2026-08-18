Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı! Batrakov İstanbul'a geliyor

Galatasaray, aradığı genç ve yüksek potansiyelli ismi Rusya'da buldu. Sarı-kırmızılılar, bir süredir transfer masasında olduğu Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki genç yıldızı Aleksey Batrakov'un transferi konusunda her konuda anlaşma sağladı.

BONSERVİSİ VE ÖDEME PLANI BELLİ OLDU

Rus gazeteci Ivan Karpov'un paylaştığı bilgilere göre; Galatasaray, bu flaş transfer için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Yapılan kapsamlı anlaşmada ayrıca 4 milyon Euro bonus ve oyuncunun gelecekteki olası satışından kulübüne ödenecek yüzde 10 pay maddesi de bulunuyor.

Dev transferin ödeme planı da netleşti. Sarı-kırmızılı yönetim, bonservis bedelini taksitler halinde ödeyecek ve anlaşmaya göre son taksidin vadesi Aralık 2027'yi geçmeyecek.

İKNA SÜRECİNDE OKAN BURUK FAKTÖRÜ

Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olan genç yıldızın; Fransa, İtalya ve İspanya'dan gelen teklifleri reddederek Galatasaray'ı seçmesinde teknik direktör Okan Buruk'un başrol oynadığı öğrenildi.

Yaklaşık bir aydır süren görüşmelerde doğrudan devreye giren tecrübeli çalıştırıcı; tıpkı Victor Osimhen ve Leroy Sane transferlerinde olduğu gibi Batrakov ile de görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi. Buruk'un Galatasaray'daki planlarını, hücum sistemini ve kendisinden beklentilerini aktarması, oyuncunun tercihini Türkiye'den yana kullanmasını sağladı.

GOLLE VEDA ETTİ, BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR

Cuma günü Lokomotiv Moskova formasıyla Orenburg'a karşı son maçına çıkan ve fileleri havalandırarak kulübüne golle veda eden yetenekli oyuncu, yeni takımına şimdiden ısındı. Batrakov'un, kendi maçının hemen ardından Galatasaray'ın Çorum FK ile oynadığı mücadeleyi de yakından takip ettiği öğrenildi.

HT Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılıların yeni 10 numarası Aleksey Batrakov'un, resmi sözleşmeyi imzalamak ve takıma katılmak üzere bugün (18 Ağustos Salı) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

HEDEF ERZURUMSPOR DEPLASMANI

Geçtiğimiz sezon forma giydiği 36 resmi maçta 17 gol ve 12 asistle müthiş bir performans sergileyen, bu sezona da 5 maçta 1 gol ve 1 asistle başlayan Batrakov'un, resmi evrak işlemlerinin hızla tamamlanması planlanıyor. 21 yaşındaki oyuncunun, Süper Lig'in yeni haftasında oynanacak zorlu Erzurumspor deplasmanında Galatasaray'ın maç kadrosuna dahil edilmesi hedefleniyor.