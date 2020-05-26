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Devrek’te Cuma namazı kılınacak yerler belli oldu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 26.05.2020 14:28 | Son Güncelleme

Devrek’te Cuma namazı kılınacak alanlar belli oldu.Mart ayının ortalarında Cuma namazının yanı sıra toplu halde namazların geçici olarak kılınmasının yasaklanmasının ardından yaklaşık iki buçuk aydan sonra Devrek’te Cuma namazının eda edileceği alanlar müftülük tarafından yeniden belirlendi.Covit -19 salgını nedeniyle geçici olarak ibadete kapatılan camiler uzun bir aradan sonra 29 Mayıs Cuma günü ve ondan sonraki tarihlerde kılınacak Cuma namazı Devrek İlçe Müftülüğü tarafından yeniden belirlendi ve vatandaşların namazlarını kılabilecek alanlar belli oldu.Buna göre, şehir merkezinde 29 Mayıs Cuma günü Devrek Şehir Stadı(Çim Saha) Fatih Cami( Yeni Terminal Tarafı) İmam Hatip Lisesi( Kız-Erkek İ.H.L Bahçesi) Gazi Ortaokulu Bahçesi, Hamidiye Anadolu Lisesi Bahçesi, yeni Mahalle Top Yeri Cami Bahçesi, Karşıyaka Mahallesi saraçlar Cami Bahçesi, M.

Devrek’te Cuma namazı kılınacak yerler belli oldu

Devrek’te Cuma namazı kılınacak alanlar belli oldu.
Mart ayının ortalarında Cuma namazının yanı sıra toplu halde namazların geçici olarak kılınmasının yasaklanmasının ardından yaklaşık iki buçuk aydan sonra Devrek’te Cuma namazının eda edileceği alanlar müftülük tarafından yeniden belirlendi.
Covit -19 salgını nedeniyle geçici olarak ibadete kapatılan camiler uzun bir aradan sonra 29 Mayıs Cuma günü ve ondan sonraki tarihlerde kılınacak Cuma namazı Devrek İlçe Müftülüğü tarafından yeniden belirlendi ve vatandaşların namazlarını kılabilecek alanlar belli oldu.
Buna göre, şehir merkezinde 29 Mayıs Cuma günü Devrek Şehir Stadı(Çim Saha) Fatih Cami( Yeni Terminal Tarafı) İmam Hatip Lisesi( Kız-Erkek İ.H.L Bahçesi) Gazi Ortaokulu Bahçesi, Hamidiye Anadolu Lisesi Bahçesi, yeni Mahalle Top Yeri Cami Bahçesi, Karşıyaka Mahallesi saraçlar Cami Bahçesi, M. Akif Ersoy Cami Bahçesi(Toki) İsmetpaşa Mahallesi Hz. Fatma Cami Bahçesi, Ağlara Mahallesi Cami Bahçesi ile merkez dışında Eğerci Köyü Ortaokulu ile Özbağı Ortaokulu bahçelerinde namazlarını kılabilecekken, köylerde ise, ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kurallar çerçevesinde muhtarlar ve imam hatipler tarafından müftülükle koordine edilmek suretiyle namaz kılmaya uygun yerler tespit edilmek suretiyle Cuma namazı kılmaya uygun alanlar tespit edilerek Cuma namazı kılınabilecek.

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