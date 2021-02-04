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Devrek’te dere ıslah çalışmalarına başlandı

04.02.2021 18:23 | Son Güncelleme:
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Devrek’te dere ıslah çalışmalarına başlandı

Devrek şehir merkezinin ortasından geçen Devrek Çayı’nda ıslah çalışmalarına başlandı.Zonguldak’ın Devrek İlçesinin ortasından geçen Devrek Çayı’nda ıslah çalışmalarına başlandı.Devlet Su İşleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda dere içinde ki atıklar bir yandan bertaraf edilirken, diğer yandan da ırmağın temizlenerek kötü görüntülerden arındırılması hedefleniyor.Dere ıslah çalışmaları hakkında bilgi veren Devrek AK Parti İlçe Başkanı Murat Durdubaş, "Uzun zamandan bu yana gündemimizde olan Devrek Çayı’nın ıslah çalışmalarına Devlet Su İşleri tarafından başlanmış bulunmaktadır.

Devrek şehir merkezinin ortasından geçen Devrek Çayı’nda ıslah çalışmalarına başlandı.
Zonguldak’ın Devrek İlçesinin ortasından geçen Devrek Çayı’nda ıslah çalışmalarına başlandı.
Devlet Su İşleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda dere içinde ki atıklar bir yandan bertaraf edilirken, diğer yandan da ırmağın temizlenerek kötü görüntülerden arındırılması hedefleniyor.
Dere ıslah çalışmaları hakkında bilgi veren Devrek AK Parti İlçe Başkanı Murat Durdubaş, "Uzun zamandan bu yana gündemimizde olan Devrek Çayı’nın ıslah çalışmalarına Devlet Su İşleri tarafından başlanmış bulunmaktadır. İlçemizin daha güzel ve daha temiz görüntüye kavuşmasını sağlamak ve ileri ki zamanlarda meydana gelebilecek taşkınlardan korunma adına yapılan çalışmalarda ekiplerimiz büyük özveri harcamaktadırlar.
Islah çalışmaları ve fora kazık çakma çalışmaları ile ilgili ödeneğimiz geldi. Önümüzdeki aylarda yüklenici firma fora kazık ve istinat duvarlarının çalışmalarına başlayacak bununla ilgili son rötuşlar bitmek üzere. Dere içindeki çalışmalar uzun bir zaman alacak ancak, bittiğinde de ilçemizin çehresi de gerçek manada değişmiş olacak” diye konuştu.

Devrek’te dere ıslah çalışmalarına başlandı

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