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Devrek’te Elazığ için yardım çadırı kuruldu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 31.01.2020 16:06 | Son Güncelleme

Devrek Kızılay Temsilciliği tarafından Elazığ için yardım çadırı kuruldu.Zonguldak’ın Devrek İlçesinde Türk Kzılayı Devrek Temsilciliği ve Türkiye Diyanet Vakfının ortaklaşa olarak hayata geçirdiği ve geçen hafta Elazığ ile Malatya’da meydana gelen depremde mağdur olan vatandaşlar için yardım çadırı kuruldu.Cumhuriyet Alanına kurulan yardım çadırı vatandaşların yoğun ilgisi ile karşı karşıya kalırken, yardım sever vatandaşlardan yetkililer tarafından battaniye, gıda kolisi, hijyen kolisi elektrikli ısıtıcı ve nakdi yardım yapılması konusunda duyarlı olunması talebinde bulunuldu.Pazartesi günü saat 17’ye kadar açık kalacak olan yardım çadırında belirtilen yardımların dışında yardım kabul edilmeyecek..

Devrek’te Elazığ için yardım çadırı kuruldu

Devrek Kızılay Temsilciliği tarafından Elazığ için yardım çadırı kuruldu.
Zonguldak’ın Devrek İlçesinde Türk Kzılayı Devrek Temsilciliği ve Türkiye Diyanet Vakfının ortaklaşa olarak hayata geçirdiği ve geçen hafta Elazığ ile Malatya’da meydana gelen depremde mağdur olan vatandaşlar için yardım çadırı kuruldu.
Cumhuriyet Alanına kurulan yardım çadırı vatandaşların yoğun ilgisi ile karşı karşıya kalırken, yardım sever vatandaşlardan yetkililer tarafından battaniye, gıda kolisi, hijyen kolisi elektrikli ısıtıcı ve nakdi yardım yapılması konusunda duyarlı olunması talebinde bulunuldu.
Pazartesi günü saat 17’ye kadar açık kalacak olan yardım çadırında belirtilen yardımların dışında yardım kabul edilmeyecek..

Devrek’te Elazığ için yardım çadırı kuruldu

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