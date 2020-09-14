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Devrek’te Hareketlilik Haftası kutlanacak

ZONGULDAK HABERLERİ  | 14.09.2020 11:39 | Son Güncelleme

İlk kez Avrupa Hareketlilik Haftası’nı kutlayacak olan Devrek Belediyesi, etkinlik programını açıkladı.

Devrek’te Hareketlilik Haftası kutlanacak

İlk kez Avrupa Hareketlilik Haftası’nı kutlayacak olan Devrek Belediyesi, etkinlik programını açıkladı. Hafta boyunca vatandaşı yürümeye ve bisiklete binmeyi teşvik edici etkinlikler yapılacak.
Bu yıl “Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” temasıyla 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan Avrupa Hareketlilik Haftası öncesinde Devrek Belediyesi, 16 Eylül 2020 Çarşamba günü 09:30-17:00 saatleri arasında çocuk, yaşlı, genç gözetmeksizin Devrek’te yaşayan ve bisikleti bozuk olan tüm vatandaşların bisikletlerini tamir ettirecek.
Etkinliğin 19 Eylül 2020 Cumartesi gününde ise, saat: 09:30 Devrek Cumhuriyet Alanında toplanıp, Uğur Mumcu Parkı, Marazlar Sokak, Gümüşpınar, Mekekler ve Pınarönü Köyleri güzergahı üzerinden Devrek şehir merkezine doğru Doğa Yürüyüşü yapılacak.
22 Eylül 2020 tarihinde ise saat:10:00 ile 12:00 arasında ise arabasız gün etkinliği düzenlenecek. Arabasız gün etkinliği çerçevesinde İnönü Caddesi trafiğe kapatılacak.
Konuyla ilgili açıklama yapan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, “Avrupa Hareketlilik Haftasıyla belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılmasının amaçlandığını belirtti. Haftayla ilgili olarak bütün çalışmalarını tamamladıklarını belirten Bozkurt, hafta ile ilgili olarak da şu bilgileri verdi:
“Avrupa Hareketlilik Haftası, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan bir Avrupa Komisyonu girişimidir.
Hafta süresince, belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşlarına ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesi amaçlanır. Bizler de haftanın amacına uygun olarak gerekli bütün çalışmalarımızı tamamladık, tüm etkinliklerimize halkımızın katılmasını bekliyoruz.”

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