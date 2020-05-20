YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Devrek’te kısıtlamanın ardından vatandaşlar sokaklara akın ettiler

Devrek’te kısıtlamanın ardından vatandaşlar sokaklara akın ettiler

ZONGULDAK HABERLERİ  | 20.05.2020 16:08 | Son Güncelleme

Devrek’te 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile birlikte vatandaşlar sokaklara akın ettiler.4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Devrekli vatandaşlar bayram alışverişlerini yapmak için pazar alanlarına ve marketlere akın ederlerken, ikinci kez sokağa çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş arası çocuklar da sokaklarda gezmenin ve eğlenmenin tadını çıkardılar.Saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına ikinci kez izin verilen çocuklar anne ve babaları nezaretinde bisiklet ve kaykaylarla eğlenirken, büyükler de banka ve pazar alanlarında işlerini görebilmek için uzun kuyruklar oluşturdular.

Devrek’te 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile birlikte vatandaşlar sokaklara akın ettiler.
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Devrekli vatandaşlar bayram alışverişlerini yapmak için pazar alanlarına ve marketlere akın ederlerken, ikinci kez sokağa çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş arası çocuklar da sokaklarda gezmenin ve eğlenmenin tadını çıkardılar.
Saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına ikinci kez izin verilen çocuklar anne ve babaları nezaretinde bisiklet ve kaykaylarla eğlenirken, büyükler de banka ve pazar alanlarında işlerini görebilmek için uzun kuyruklar oluşturdular. Özellikle sosyal mesafe kurallarına hiçe sayarak banka önlerinde sıra bekleyen vatandaşlara zaman zaman yetkililer müdahalede bulunarak sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılırken, ilçede sokağa çıkma kısıtlamasının tekrar hayata geçmesine kadar hareketliliğin devam etmesi bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı! Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı!
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

İhanete uğrayan çiftçinin balyalarını jandarma kurtardı

İhanete uğrayan çiftçinin balyalarını jandarma kurtardı

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

ORKÖY projesi kapsamında seracılık üretime devam

ORKÖY projesi kapsamında seracılık üretime devam

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Elazığ’da kayıp koyunlar 9 saat sonra bulundu

Elazığ’da kayıp koyunlar 9 saat sonra bulundu

Zonguldak Namaz Vakitleri 20 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:31
Sabah
05:22
Öğle
12:54
İkindi
16:52
Akşam
20:17
Yatsı
21:59

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Çarşamba

Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

72 saatte 32 kişiye sokağa çıkma cezası

72 saatte 32 kişiye sokağa çıkma cezası

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ereğli’de PTT önünde şifre kuyruğu

Ereğli’de PTT önünde şifre kuyruğu

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.