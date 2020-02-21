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Devrek’te otobüs kazalarını önleme toplantısı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 21.02.2020 21:22 | Son Güncelleme

Devrek’te kaymakamlık tarafından otobüs kazalarını önleme toplantısı düzenlendiZonguldak’ın Devrek İlçesinde kaymakamlık tarafından otobüs kazalarını önleme toplantısı düzenlendi.

Devrek’te otobüs kazalarını önleme toplantısı

Devrek’te kaymakamlık tarafından otobüs kazalarını önleme toplantısı düzenlendi
Zonguldak’ın Devrek İlçesinde kaymakamlık tarafından otobüs kazalarını önleme toplantısı düzenlendi. Otobüslerle yapılan şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanmasının ve bunun sürdürülebilir olmasının ilgili tüm paydaşlarının uyumlu ve sorumluluk anlayışı içerisinde hareket etmesiyle mümkün olabileceğinden bahisle telafisi mümkün olmayan ağır kayıplara yol açan otobüs kazalarının önlenmesi, konuya daha fazla dikkat çekilerek toplumsal farkındalığın arttırılması, yol ve trafik güvenliğine katkı sağlayacak görüşlerin alınması, sorunların işbirliği ve koordinasyon içerisinde çözülmesine yönelik kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam Vekili Ümit Altay başkanlığında, belediye başkanlıkları, ilçe jandarma, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Özel İdare Müdürlüğü, Bölge Trafik İstasyon Amirliği, Kara yolları 155. Şube Şefliği, Şoförler Odası, Otobüs firmaları ve S.S.28 Nolu Çaydeğirmeni Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini temsilen üst düzey yöneticileri toplantıda hazır bulundular.

Devrek’te otobüs kazalarını önleme toplantısı

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