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Devrek’te ramazan pidesinin fiyatları değişmedi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 23.04.2020 12:56 | Son Güncelleme

İslam aleminin kutsal ayı olan ve 11 Ayın Sultanı Ramazan ayının başlaması ile birlikte Ramazan pidesi de Devrekli vatandaşların tüketimine sunulmaya başlandıİslam alemin büyük coşku içerisinde beklediği mübarek 11 Ayın Sultanı olan Ramazan ayının girmesi ile birlikte sofralarımızda olmazsa olmazlar arsında yer alan Ramazan pidesi Devrekli vatandaşların tüketimine sunulmaya başlandı.

Devrek’te ramazan pidesinin fiyatları değişmedi

İslam aleminin kutsal ayı olan ve 11 Ayın Sultanı Ramazan ayının başlaması ile birlikte Ramazan pidesi de Devrekli vatandaşların tüketimine sunulmaya başlandı
İslam alemin büyük coşku içerisinde beklediği mübarek 11 Ayın Sultanı olan Ramazan ayının girmesi ile birlikte sofralarımızda olmazsa olmazlar arsında yer alan Ramazan pidesi Devrekli vatandaşların tüketimine sunulmaya başlandı. İlçede bu sene 300 gram sade pide 3 Lira’dan satılırken, 350 gram olan ancak yumurtalı ve susamlı olarak imal edilen pide ise 3. 50 kuruştan satılmaya başlandı

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