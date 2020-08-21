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Devrek’te refüj ve kaldırımlar temizlendi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 21.08.2020 17:18 | Son Güncelleme

Devrek Belediyesi temizlik ekipleri tarafından refüj, kaldırım ve parklar içindeki yeşil alanlarda temizlik, düzenleme ve bakım işlemleri yapıldı.Devrek Belediyesi Temizlik Ekipleri gün boyu, Devrek’ten geçen Zonguldak-Ankara karayolu ortasındaki refüjlerle birlikte, kaldırım, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.Büyük bir titizlikle yürütülen temizlik çalışması sonucunda vatandaşlar kaldırım, cadde ve sokaklarda rahat ve temiz bir ortamda yürüyüşlerini yapabilecekler.Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, halkın daha hijyenik bir ortamda, huzur ve güven içinde yürüyebilmeleri için temiz ve düzenli bir çevre için çalıştıklarını, belirtti.

Devrek Belediyesi temizlik ekipleri tarafından refüj, kaldırım ve parklar içindeki yeşil alanlarda temizlik, düzenleme ve bakım işlemleri yapıldı.
Devrek Belediyesi Temizlik Ekipleri gün boyu, Devrek’ten geçen Zonguldak-Ankara karayolu ortasındaki refüjlerle birlikte, kaldırım, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.
Büyük bir titizlikle yürütülen temizlik çalışması sonucunda vatandaşlar kaldırım, cadde ve sokaklarda rahat ve temiz bir ortamda yürüyüşlerini yapabilecekler.
Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, halkın daha hijyenik bir ortamda, huzur ve güven içinde yürüyebilmeleri için temiz ve düzenli bir çevre için çalıştıklarını, belirtti.

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