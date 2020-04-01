YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Devrek’te sosyal mesafe kuralına uyulmuyor

Devrek’te sosyal mesafe kuralına uyulmuyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 01.04.2020 15:20 | Son Güncelleme

Devrek’te banka önlerinde sıra bekleyen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyulmuyor.Zonguldak’ın Devrek İlçesinde bankalarda işlem yaptırmak için sıra bekleyen vatandaşlar soysal mesafe kurallarını hiçe sayarak adeta korana virüse karşı davetiye çıkartıyorlar.Gerek belediye anonslarından ve gerekse de polis araçlarından yapılan anonsları adeta hiçe sayan bazı vatandaşlar özellikle de bankada işlemleri yaptırmak için sıra bekleyenler sosyal mesafeye dikkat etmeden banka önlerinde kuyruk oluşturmaya devam ediyorlar.Sürekli vatandaşları uyardıklarını belirten yetkililer "Lütfen kurallara riayet edelim sizlerin sağlığı bizler için çok önemli diyerek uyarılar yapmamıza rağmen yinede sıralardaki mesafelere dikkat edilmiyor” diye konuştular.

Devrek’te sosyal mesafe kuralına uyulmuyor

Devrek’te banka önlerinde sıra bekleyen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyulmuyor.
Zonguldak’ın Devrek İlçesinde bankalarda işlem yaptırmak için sıra bekleyen vatandaşlar soysal mesafe kurallarını hiçe sayarak adeta korana virüse karşı davetiye çıkartıyorlar.
Gerek belediye anonslarından ve gerekse de polis araçlarından yapılan anonsları adeta hiçe sayan bazı vatandaşlar özellikle de bankada işlemleri yaptırmak için sıra bekleyenler sosyal mesafeye dikkat etmeden banka önlerinde kuyruk oluşturmaya devam ediyorlar.
Sürekli vatandaşları uyardıklarını belirten yetkililer "Lütfen kurallara riayet edelim sizlerin sağlığı bizler için çok önemli diyerek uyarılar yapmamıza rağmen yinede sıralardaki mesafelere dikkat edilmiyor” diye konuştular.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadıKoronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

’Emet ilçe Pazarı’nda tedbirler

’Emet ilçe Pazarı’nda tedbirler

Yıldız Holding, start-up'lara destek veriyor

Yıldız Holding, start-up'lara destek veriyor

Vali Toraman, Korona virüs Covid-19 tedbirlerini denetledi

Vali Toraman, Korona virüs Covid-19 tedbirlerini denetledi

Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar

Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar

Başkan Arif Teke’den ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına maaş bağışı

Başkan Arif Teke’den ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına maaş bağışı

Zonguldak Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
05:01
Sabah
06:29
Öğle
13:02
İkindi
16:35
Akşam
19:25
Yatsı
20:47

İlginizi Çekebilir

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Zonguldak'ta bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürü uyardı; “Her yerde ve herkese anlatacağız”

Emniyet Müdürü uyardı; “Her yerde ve herkese anlatacağız”

Zabıtadan dezenfektan, maske ve kolonya denetimi

Zabıtadan dezenfektan, maske ve kolonya denetimi

Yaşlı kadın evinin çatısında asılı bulundu

Yaşlı kadın evinin çatısında asılı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.