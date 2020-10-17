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Devrek’te trafik kazası: 1 yaralı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 17.10.2020 21:13 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek İlçesi Eğerci yol ayırımında sürücü Y.Ö.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek İlçesi Eğerci yol ayırımında sürücü Y.Ö. idaresindeki 67 NE 712 plakalı Hyundai marka aracın yolda başıboş gezen büyükbaş hayvana çarpası neticesinde araç şarampole devrilirken, sürücü Y.Ö. hafif şekilde yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin olayı 112 ekiplerine bildirmesi neticesinde kaza mahalline gelen sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi alındı. Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

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