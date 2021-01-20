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Devrek’te trafik kazası: 3 kişi yaralandı

20.01.2021 16:11 | Son Güncelleme:
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Devrek’te trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde 2 aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde 2 aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek İlçesi Hışıroğlu Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Y.Ö. idaresindeki 34 DK 4686 plakalı Nissan marka otomobil ile sürücü M.G. idaresindeki 67 NZ 808 Toyota marka aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada sürücüler ile araçta yolcu olarak bulunan A.B. dahil 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Devrek’te trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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