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Devrek’te üniversiteli öğrenciler şehitler için helva dağıttı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 03.03.2020 16:53 | Son Güncelleme

Devrek Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından şehitler için helva dağıtımı gerçekleştirildi.Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Aşçılık Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri tarafından geçtiğimiz günlerde İdlib’te hain saldırı sonucu vatan için canlarını feda eden şehitler ve tüm şehitler için helva dağıtımı gerçekleştirildi.

Devrek’te üniversiteli öğrenciler şehitler için helva dağıttı

Devrek Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından şehitler için helva dağıtımı gerçekleştirildi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Aşçılık Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri tarafından geçtiğimiz günlerde İdlib’te hain saldırı sonucu vatan için canlarını feda eden şehitler ve tüm şehitler için helva dağıtımı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Alanında gerçekleştirilen organizasyonla ilgili bilgi veren Devrek Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Erol Keskin,” Tamamen öğrencilerimizin istekleri doğrultusunda gerçekleştirilen helva dağıtım programında ki amacımız şehitlerimizi tekrar yad etmek ve vatandaşlarımızdan onlara dualarını esirgememelerini istiyoruz. Tüm şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyoruz” diye konuştu.

Devrek’te üniversiteli öğrenciler şehitler için helva dağıttı

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