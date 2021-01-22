YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Devremülk satışı üzerinden dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon: 31 gözaltı

Devremülk satışı üzerinden dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon: 31 gözaltı

22.01.2021 22:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Devremülk satışı üzerinden dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon: 31 gözaltı

Devremülk satışı üzerinden vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından Afyonkarahisar merkezli İzmir’de yapılan eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı olan 36 şüpheliden 31’i gözaltına alındı.Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde Gazlıgöl beldesinde devre mülk olarak faaliyet gösteren bazı işletmelerin yöneticileri tarafından kurulduğu öne sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

Devremülk satışı üzerinden vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından Afyonkarahisar merkezli İzmir’de yapılan eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı olan 36 şüpheliden 31’i gözaltına alındı.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde Gazlıgöl beldesinde devre mülk olarak faaliyet gösteren bazı işletmelerin yöneticileri tarafından kurulduğu öne sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 31 kişi gözaltına alındı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gazlıgöl beldesinde devre mülk olarak faaliyet gösteren bazı işletmelerin yöneticileri tarafından kurulduğu öne sürülen organize suç örgütünün önceki yıllarda işletmelerinden satış yaptıkları müşterilerini, devre mülklerinin satılacağı ve kiralanacağı, tapu verileceği, lüks devre mülklere geçiş yapılacağı gibi vaatlerle kandırılarak para topladıkları iddiaları üzerine çalışma başlattı. Teknik takibin ardından 4’ü işletme sahibi, 9’u yönetici, 23’ü satış temsilcisi 36 şüphelinin yakalanması için Afyonkarahisar ve İzmir’deki 34 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 31 şüpheli ile delil niteliği taşıyan belgeler, para ve elektronik eşyalar ele geçirildi. Firari 5 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Devremülk satışı üzerinden dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon: 31 gözaltı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
06:39
Sabah
08:04
Öğle
13:14
İkindi
15:51
Akşam
18:14
Yatsı
19:35

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Çiloğlu Eczanesi
Merkez
Karakoç Eczanesi
Merkez
Sezgın Eczanesi
Merkez
Gönüllü Eczanesi
Basmakci
Damla Eczanesi
Bolvadin
Ünal Eczanesi
Cay
Ömür Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

Sollama kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Sollama kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'da iki tır sürücüsünden birini öldürüp diğerini yaralayan iki zanlı yakalandı

Afyonkarahisar'da iki tır sürücüsünden birini öldürüp diğerini yaralayan iki zanlı yakalandı

Afyonkarahisar'da organize suç örgütüne yönelik operasyon: 31 gözaltı

Afyonkarahisar'da organize suç örgütüne yönelik operasyon: 31 gözaltı

Vefat eden şehit annesi son yolcuğuna uğurlandı

Vefat eden şehit annesi son yolcuğuna uğurlandı

Mahalle bakkalından alışveriş yapıp ihtiyaç sahibi ailelere dağıttılar

Mahalle bakkalından alışveriş yapıp ihtiyaç sahibi ailelere dağıttılar

Friglerin gündelik kıyafetleri ’Frigya Takvimi’nde

Friglerin gündelik kıyafetleri ’Frigya Takvimi’nde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.