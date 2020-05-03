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Devrilen ısıtıcı kuşların ölümüne neden oldu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 03.05.2020 17:59 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, muhabbet kuşlarının üşümemesi için yakılan ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında kuşlar dumandan zehirlenerek telef oldu.Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi Cengiz Topel İlkokulu yakınlarında ikamet eden yabancı uyruklu Ahmet R., isimli vatandaş, evinde beslediği 10’a yakın muhabbet kuşunun üşümemesi için elektrikli ısıtıcıyı yakarak evden ayrıldı.

Devrilen ısıtıcı kuşların ölümüne neden oldu

Adıyaman’da, muhabbet kuşlarının üşümemesi için yakılan ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında kuşlar dumandan zehirlenerek telef oldu.
Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi Cengiz Topel İlkokulu yakınlarında ikamet eden yabancı uyruklu Ahmet R., isimli vatandaş, evinde beslediği 10’a yakın muhabbet kuşunun üşümemesi için elektrikli ısıtıcıyı yakarak evden ayrıldı. Açık bırakılan ısıtıcı bir süre sonra devrilerek yangına neden oldu. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Meydana gelen olayda ev sahibinin üşümemesini istediği muhabbet kuşları dumandan etkilenerek telef olurken ikamette de maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Devrilen ısıtıcı kuşların ölümüne neden oldu

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