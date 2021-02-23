YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Devrilen kamyon Adıyaman-Gölbaşı yolunu trafiğe kapattı

Devrilen kamyon Adıyaman-Gölbaşı yolunu trafiğe kapattı

23.02.2021 15:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Devrilen kamyon Adıyaman-Gölbaşı yolunu trafiğe kapattı

Adıyaman-Gölbaşı karayolu, inşaat malzemesi yüklü kamyonun devrilmesi sonucu ulaşıma kapandı.Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Necati Tosun idaresindeki inşaat malzemesi yüklü 44 EE 955 plakalı Isuzu marka kamyon, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Güneykaş Mahallesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Adıyaman-Gölbaşı karayolu, inşaat malzemesi yüklü kamyonun devrilmesi sonucu ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Necati Tosun idaresindeki inşaat malzemesi yüklü 44 EE 955 plakalı Isuzu marka kamyon, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Güneykaş Mahallesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonun devrilmesi sonucu kamyonda bulunan inşaat malzemeleri yola savruldu.

Yol trafiğe kapandı
Yola savrulan inşaat malzemeleri nedeniyle Adıyaman-Gölbaşı karayolu trafiğe kapandı. Kaza sonrası trafik ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında yol yeniden trafiğe açıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda kamyonda maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Devrilen kamyon Adıyaman-Gölbaşı yolunu trafiğe kapattı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman Namaz Vakitleri 23 Şubat Salı

İmsak
05:39
Sabah
07:00
Öğle
12:45
İkindi
15:51
Akşam
18:21
Yatsı
19:36

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Salı

Hacettepe Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Kardeşler Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Besni
Özdemir Eczanesi
Golbasi
Derman Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

Diğer Haberler

Freni boşalan otobüs seyir halindeki kamyonete çarptı: 1 yaralı

Freni boşalan otobüs seyir halindeki kamyonete çarptı: 1 yaralı

Adıyaman'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında evlerin yıkımına başlandı

Adıyaman'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında evlerin yıkımına başlandı

Kahta’da cadde ve sokaklar yenileniyor

Kahta’da cadde ve sokaklar yenileniyor

Öğrenciler Orta İrtifa Roket Yarışmasında Adıyaman’ı temsil edecek

Öğrenciler Orta İrtifa Roket Yarışmasında Adıyaman’ı temsil edecek

Bahçelievler’de altyapı yenileme tamamlandı

Bahçelievler’de altyapı yenileme tamamlandı

Ağaçlandırma çalışması devam ediyor

Ağaçlandırma çalışması devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.