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Devrilen kamyonda can pazarı

ISPARTA HABERLERİ  | 08.06.2020 17:56 | Son Güncelleme

Isparta’da kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Isparta’da kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü dahil 3 kişi itfaiye ekiplerinin yarımıyla çıkartılıp hastaneye sevk edildi.
Kaza Isparta Eğirdir yolu İrfando Kavşağı’nda meydana geldi. geldi. Edinilen bilgiye göre, Eğirdir’den ısparta istikametine gelen Ramazan Yıldırım idaresindeki 34 AL 9990 plakalı kamyon, bir anlık dikkatsizlik sonucu orta refüje devrildi. Kazada kamyon sürücüsü ile kamyonda yolcu olarak bulunan Ahmet Çicen ve Süleyman Kırımızı ağır ayaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine İtafiye ekipleri ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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