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Devrilen kamyonet sürücüsü, “Gözümü güneş aldı” dedi

DENİZLİ HABERLERİ  | 29.06.2020 09:16 | Son Güncelleme

Denizli’de nakliyat firmasına ait bir kamyonet çevre yoluna bağlanacağı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

Denizli’de nakliyat firmasına ait bir kamyonet çevre yoluna bağlanacağı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Yaralanan kamyonet sürücüsünün, ilk ifadesinde güneşin gözünü alması neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi.
Olay, Denizli Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Zafer Bayramoğlu (35) idaresindeki 35 ABL 390 plakalı otomobili ile çevreyoluna bağlanmak üzereyken direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Evden eve nakliyat firmasına ait olduğu öğrenilen kamyonet, içindeki eşyalar ile birlikte yaklaşık 10 metre sürüklendi. Devrilen kamyoneti gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Devrilen kamyonetin içinden yaralı olarak çıkarılan Bayramoğlu, ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Bayramoğlu’nun ilk ifadesinde güneşin gözünü aldığı ve bu yüzden direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Devrilen kamyonetten akan yağ ve mazottan dolayı kısa süreli trafiğe kapatılan yol temizlik işleminin ardından tekrar trafiğe açıldı. Hastaneye kaldırılan Bayramoğlu’nun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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