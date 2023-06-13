Devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Niğde-Kayseri yolunda meydana gelen kazada, M.Ö. yönetimindeki 50 ACM 067 plakalı kamyonet sürücüsünün yoğun yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

