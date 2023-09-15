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Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

15.09.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrilerek sürüklendi.

Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Alaşehir Yeni Mahalle Mahallesi’nde dün gece saat 21.30 sıralarında G.Ö. (52), Yeni Mahalle Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’ndan 45 KB 5165 plakalı motosikletiyle Sarıkız Kavşağı yönüne giderken, aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybederek yola savruldu. Asfalta devrilip yaklaşık 3 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine polis ve 112 unsurları sevk edildi. Durumu ağır olan G.Ö., Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı. Polisin kaza ile ilgili araştırması devam ediyor.

Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

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