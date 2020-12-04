YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Devrilen motosikletle metrelerce sürüklenen sürücü yaralandı

Devrilen motosikletle metrelerce sürüklenen sürücü yaralandı

AKSARAY HABERLERİ  | 04.12.2020 20:56 | Son Güncelleme

Aksaray’da kontrolden çıkarak metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı.Kaza, Aksaray’ın Merkeze bağlı Yeşiltepe Beldesinde meydana geldi.

Devrilen motosikletle metrelerce sürüklenen sürücü yaralandı

Aksaray’da kontrolden çıkarak metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Aksaray’ın Merkeze bağlı Yeşiltepe Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Mehrabadin J. (30) idaresindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek metrelerce sürüklendi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERŞampiyonlar Ligi tarihine geçti!Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!

Aksaray Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
06:11
Sabah
07:38
Öğle
12:39
İkindi
15:09
Akşam
17:30
Yatsı
18:52

Aksaray Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Altınsoy Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.