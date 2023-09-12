Devrilen otomobilde sıkışan 3 kişiyi itfaiye kurtardı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Karaman-Mersin Karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.N. (57) yönetimindeki 42 RY 397 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile A.N. (54) ve M.N. (30) ters dönen araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ile yolcular kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartıldı. Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.N.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

