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Devrilen otomobilde sıkışan 3 kişiyi itfaiye kurtardı

12.09.2023 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrilirken, araç içerisinde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Karaman-Mersin Karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.N. (57) yönetimindeki 42 RY 397 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile A.N. (54) ve M.N. (30) ters dönen araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ile yolcular kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartıldı. Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.N.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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