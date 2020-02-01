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Devrilen otomobildeki çocuk öldü

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.02.2020 19:01 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Şiraz - Gülveren yolu üzerinde V.Y.

Devrilen otomobildeki çocuk öldü

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Şiraz - Gülveren yolu üzerinde V.Y. yönetimindeki 38 PH 023 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, 13 yaşındaki Sudenaz B. hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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