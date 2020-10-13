Devrilen otomobilin içinde sıkışan sürücüsü kurtarıldı

Karabük'te devrilen otomobilin içinde sıkışan sürücü, ilkyardım ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Ovacık ilçesinden Karabük'e gelen Aydın S. yönetimindeki 06 BKM 344 plakalı otomobil, Kamışköy yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Ters duran otomobilin içinde sıkışan sürücü, olay yerinden geçen 112 Acil Servis ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
İlk müdahalesi yapılan sürücü, ısrarla jandarma ekiplerinden araçta bulunan bilgisayarını, cep telefonunu, cüzdanını ve çantasını istedi.
Sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.