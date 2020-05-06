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Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

BİLECİK HABERLERİ  | 06.05.2020 14:34 | Son Güncelleme

Bilecik-Bursa karayolunda meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki tırın yolun yağışlı olması sebebiyle virajı alamayarak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.Alınan bilgileye göre, Bursa’nın Yenişehir ilçesinden Bilecik’e seyir halindeki İzzet Sarıçiçek idaresindeki 20 BBR 28 plakalı tır, Bilecik-Yenişehir yolun 15’inci kilometresinde havanın yağışlı olması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağına devrildi.

Bilecik-Bursa karayolunda meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki tırın yolun yağışlı olması sebebiyle virajı alamayarak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgileye göre, Bursa’nın Yenişehir ilçesinden Bilecik’e seyir halindeki İzzet Sarıçiçek idaresindeki 20 BBR 28 plakalı tır, Bilecik-Yenişehir yolun 15’inci kilometresinde havanın yağışlı olması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağına devrildi. Devrilen tırın sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ile müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri soruşturma başlattığı öğrenildi.

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Bozuyuk
Merkez Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Şehirli Eczanesi
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